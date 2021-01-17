Берлин, , 13:04 — REGNUM Полуостров Крым вернулся в состав России из-за военного расширения Североатлантического альянса (НАТО). Такое мнение 17 января высказал экс-канцлер Германии, глава комитета акционеров компании Nord Stream AG и председатель совета директоров компании «Роснефть» Герхард Шредер в интервью изданию Spiegel.

Как напомнил бывший немецкий канцлер, страны Восточной Европы задолго до возвращения Крыма в состав России вступали в НАТО, что было их суверенным правом.

«Это их право <…> Однако на этом не закончилось, потом дискуссия пошла в другое русло — и прежде всего из-за Америки — о принятии Грузии и Украины в НАТО. Это было не что иное, как стратегия окружения России, которая тогда была гораздо более открытой к сотрудничеству с Европой, как и с НАТО», — сказал он.

При этом Шредер сказал, что воссоединение Крыма с Россией — это «нарушение международного права».

«Это утверждение не затрагивает вопроса о причине. Предположительно, Украина вступила бы в НАТО, как того хотела Америка. Тогда Севастополь, один из важнейших морских портов России, оказался бы на территории западного альянса», — уточнил экс-канцлер.

В то же время Шредер отметил, что не считает санкции эффективным инструментом, не видит, чего они должны достичь, при том, что ни один президент России не вернет Украине Крым.

Также он высказался за ведение диалога в проблемных ситуациях, так как давление срабатывает только в редких случаях, и указал в ответ на слова интервьюера о том, что Россия стала «мафиозным государством», что от него «подобных ярлыков не услышат».