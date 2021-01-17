Москва, , 12:49 — REGNUM Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов выразил соболезнования близким и родным депутата Николая Антошкина, передает корреспондент ИА REGNUM 17 января.

«Николай Тимофеевич был замечательным, отзывчивым человеком, который искренне сопереживал людям. Сложно поверить, что его не стало. Соболезную близким и родным», — сказал Неверов.

Антошкин работал в комитете Госдумы по природным ресурсам и собственности, представлял Москву.

Он умер в больнице на 79-м году жизни.

Читайте ранее в этом сюжете: Умер депутат Госдумы Николай Антошкин

Читайте развитие сюжета: Депутат Госдумы Антошкин умер от коронавируса