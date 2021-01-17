Москва, , 13:14 — REGNUM Герой Советского Союза, депутат Государственной думы генерал-полковник Николай Антошкин («Единая Россия») скончался в возрасте 79 лет. Об этом сегодня, 17 января, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сообщается, что генерал Антошкин скончался в больнице. Ему было 79 лет.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким Антошкина.

Уточняется, что место и время похорон будет объявлено 18 января после согласования с с Воздушно-космическими силами России и родственниками умершего генерала.

Генерал Антошкин родился 19 декабря 1942 года. В свое время Антошкин командовал авиационной группировкой во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Антошкин лично принимал участие в полетах над разрушенным энергоблоком ЧАЭС.

Также Антошкин командовал Среднеазиатским военным округом. Он обеспечивал запуски и посадки пилотируемых космических кораблей, в частности, Антошкин обеспечивал единственный полет советского «Бурана».

В период с 1989 по 1993 годы Антошкин командовал военно-воздушными силами Московского военного округа. Также он командовал фронтовой авиацией.

В 1994 году Антошкину было присвоено воинское звание генерал-полковника, а в ноябре 1997 года его назначили на должность заместителя командующего Военно-воздушными силами России по боевой подготовке — начальником Управления боевой подготовки ВВС. С военной службы Антошкин уволился досрочно в 1998 году.

18 сентября 2016 года был избран депутатом Государственной думы Российской Федерации VII созыва по федеральному списку от партии «Единая Россия».

Антошкин возглавлял Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы города Москвы и Московской области.

Примечательно, что генерал Антошкин также занимался изучением феномена НЛО.