Киев, , 12:51 — REGNUM Для Украины экономически невыгодно прекращение железнодорожного сообщения со столицей Российской Федерации. Об этом заявил глава компании «Укрзализныця» (компания «Украинская железная дорога» — ИА REGNUM) Владимир Жмак в программе «Украина с Тиграном Мартиросяном» на канале «Украина 24».

«С точки зрения экономической это… однозначно невыгодно для «Укрзализныци» прекращение сообщения такого пассажирского с той же Москвой. Направление Киев-Москва было одним из самых прибыльных направлений с семью ежедневными поездами. Понятно, се йчас все эти пассажиры поехали через Минск», — отметил глава украинской компании, которая занимается железнодорожными перевозками.

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Напомним, на Украине после государственного переворота 2014 года неоднократно звучали предложения прекратить железнодорожное сообщение с Россией. Одно из таких предложений было внесено на рассмотрение правительства Украины министерством инфраструктуры страны в 2018 году при президенте Петре Порошенко.

Отметим, на данный момент железнодорожное сообщение между Украиной и Россией приостановлено ввиду пандемии коронавирусной инфекции.