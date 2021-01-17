17 января 2021 | Время чтения 4 мин

Станислав Стремидловский, , 13:06 — REGNUM



Польша

Избрание новым председателем Христианско-демократического союза Германии премьер-министра земли Северная Рейн-Вестфалия Армина Лашета в Варшаве не могли не оценить с точки зрения немецко-польско-российского треугольника. «Что означает выбор Лашета для Польши и региона между Германией и Россией? — спрашивает газета Rzeczpospoilita и отвечает. — Ничего нового в ключевом вопросе «Северного потока — 2». В этом плане он был худшим из трех кандидатов на пост главы ХДС. Даже когда не было уверенности в том, что главный критик Кремля Алексей Навальный не умрет на руках берлинских врачей, а средства массовой информации и даже многие политики кричали, что это нельзя так оставить России, Лашет прагматично поддерживал завершение проекта. Он традиционно скептически относится к ужесточению курса в отношении Москвы и введению новых санкций. Лашет в вопросе России — это продолжение, и без какого-либо жеманства».

Конечно, пока невозможно гарантировать, что он станет новым федеральным канцлером после Ангелы Меркель. Лашет должен вначале получить номинацию в блоке ХДС/ХСС, а затем выиграть предстоящие осенью сего года парламентские выборы в Германии. Однако вероятность его победы остается достаточно высокой, чтобы в Варшаве начали считаться с этим фактором. И дело не только в Лашете, но и изменении политической сцены в США. Приход администрации Джо Байдена и захват демократами контроля над обеими палатами Конгресса делает для Польши проблематичным любой сценарий развития немецко-американских отношений. В случае перезагрузки и восстановления «трансатлантического единства» между Вашингтоном и Берлином, к чему в прошлом году призывала министр обороны Германии и экс-глава ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, польский фактор перестанет быть инструментом давления США на немцев, как это делал Дональд Трамп.

Армин Лашет © Раймонд Спеккинг. Wikimedia Commons

Но и продолжение курса Меркель, чего ожидают от Лашета, а возможно, даже отказ Германии от воспроизведения санкционной политики против России вместе с усилением диалога с Москвой не означает альянса американских демократов с польским правящим лагерем во главе с партией «Право и Справедливость» (PiS). Многие эксперты прогнозируют, что администрации Байдена ближайшие несколько лет будет не до активной внешней политики, она сосредоточится на внутренних проблемах. Это создает коридор возможностей для Германии на восточном направлении, прежде всего с Пекином. Под конец прошлого года руководящие органы Европейского союза согласовали (как считается, не без давления Меркель) основные параметры соглашения об инвестициях между ЕС и Китаем, что пытались оспорить в Польше, призвав проконсультироваться по нему и с США. Однако в Евросоюзе, где семь лет вели сложные переговоры с китайцами, не настроены задействовать «третьего лишнего». Учитывая необходимость выстраивания транзита между ЕС и Китаем, в Варшаве задаются вопросами, каким может быть в нём место Польши. А это во многом зависит от того, как будут выстроены в перспективе отношения с Германией, Россией, Украиной и Белоруссией.

Для Варшавы самым оптимальным стал бы украинский транзитный маршрут. Хотя Варшава разочарована динамикой польско-украинских отношений, поддержание их на минимальном уровне позволяет ей сохранять контакты с Киевом и придерживаться прежней позиции по Крыму, отрицая его воссоединение с Россией. Исключение украинского маршрута делает безальтернативным российско-белорусский. А значит, Варшаве придется налаживать диалог с Минском и Москвой. В части последней — заново сформулировать ответ на вопрос, чей Крым. Сложным он является не потому, что Польше так уж важна территориальная целостность Украины сама по себе. Она опасается, что в случае признания полуострова российским это создаст мягкую угрозу со стороны Берлина «воссоединенным территориям», полученным Варшавой по итогам Второй мировой войны (не случайно американские военные гарнизоны сконцентрированы сегодня в западной части Польши). Снятие этой проблемы со стороны Германии и России могло бы помочь Варшаве перестать разыгрывать «украинскую карту».

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

Отсюда вероятны два сценария. Первый заключается в том, что Польша, оставаясь в Евросоюзе, становится участником немецко-польско-российского альянса, возобновляет энергетическое сотрудничество с Москвой, принимает участие в разработке совместных торговых проектов, в том числе связанных с Китаем. Второй предполагает выход Польши из ЕС, что на днях в интервью британской газете Daily Express допустил заместитель министра госимущества Януш Ковальский, представляющий входящую в правящую коалицию партию «Солидарная Польша». Если Великобритания добьется экономического успеха после Brexit, подчеркнул Ковальский, поляки, вероятно, последуют примеру британцев. «Солидарная Польша», правда, пока не обозначала свои внешнеполитические приоритеты, кого она видит союзником Варшавы, но она известна критикой Брюсселя и Берлина. Можно предположить, что тогда Польша будет вписываться в британо-американскую или просто британскую ось, рассчитывая сохранить объемы польско-немецкой торговли и заключить выгодное таможенное соглашение с Евросоюзом даже в случае реализации Polexit. 2021 год обещает быть очень интересным для страны на Висле.