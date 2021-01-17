Москва, 17 января 2021, 12:42 — REGNUM После тяжелой болезни скончался депутат Госдумы Николай Антошкин («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 17 января.
Соболезнования выразил родным и близким Вячеслав Володин.
«Николай Тимофеевич беззаветно служил нашей Родине. Рискуя собой, спасал жизни людей, ликвидируя последствия аварии в Чернобыле», — отметил, в частности, Володин.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, Володин заявил, что коронавирусом переболела треть депутатов Госдумы, два парламентария от КПРФ умерли.
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