Москва, , 11:46 — REGNUM Российские миротворцы на сегодняшний день, 17 января, помогли вернуться в Нагорный Карабах более 49,6 тысячам беженцев. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России.

Сообщается, что российские миротворцы сопроводили очередную колонну беженцев в Нагорный Карабах из Армении. Таким образом, на сегодняшний день с момента окончания острой фазы конфликта в Нагорном Карабахе при содействии российских миротворцев домой смогли вернуться более 49,6 тыс. человек.

Уточняется, что за сутки автобусами из Еревана в Степанакерт доставлено 177 беженцев.

Российские миротворцы обеспечивают безопасное возвращение граждан Нагорного Карабаха в места их постоянного проживания. Также беженцам оказывается гуманитарная помощь, оказывается содействие в восстановлении объектов гражданской инфраструктуры.