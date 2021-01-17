Москва, , 11:01 — REGNUM В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что распространяемая информация о том, что в Бразилии якобы отказались от ускоренной регистрации российской вакцины «Спутник V» от коронавируса, не соответствует действительности.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: конкуренция вакцин и новые локдауны — трансляция»

Напомним, что ранее появилась информация о том, что бразильское национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) отклонило запрос на одобрение российской вакцины против коронавируса «Спутник V» для экстренного использования.

Данный запрос был направлен компанией Uniao Quimica, которая должна производить вакцину «Спутник V» в Бразилии. В Anvisa утверждают, что запрос от Uniao Quimica не удовлетворяет минимальным критериям, в частности, якобы отсутствуют разрешения на проведение третьей фазы клинических испытаний.

Стоит отметить, что ни одна вакцина в мире не прошла в поолной мере третью фазу клинических испытаний, в виду того, что Всемирная организация здравоохранения разрешила регистрировать вакцины от коронавируса в ускоренном порядке из-за пандемии SARS-CoV-2.