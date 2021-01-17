Вашингтон, , 10:40 — REGNUM Список из 15 ложных заявлений президента США Дональда Трампа представил репортёр CNN Дэниэл Дэйл на сайте телеканала.

Репортёр рассказал, что список был составлен на основе публичных заявлений Дональда Трампа, сделанных с января 2017 года до сентября 2020 года. Дэйл заявил, что впервые Трамп солгал уже в день инаугурации. Тогда во время инаугурационной речи Трампа начался дождь, однако позже президент заявил, что дождь пошёл только после завершения речи.

Самой опасной ложью Трампа репортёр CNN назвал сделанное в марте 2020 года заявление о том, что правительство США контролирует эпидемию новой коронавирусной инфекции в стране. Также Дейл указал на сделанное в октябре 2021 года заявлении о том, что новый вирус уже «исчезает» в США.

Дэниэл Дэйл напомнил, что в 2019 году Трамп заявил, что штат Алабама подвергается серьёзному риску в связи с ураганом Дориан. Позже метеорологи опровергли это заявление, однако на брифинге в Белом доме была показана отредактированная карта перемещения урагана.

Среди остальных случаев Дэйл выделил ложное заявление Трампа о полученном звонке от главы Национального движения скаутов, искажение цитаты конгрессмена Ильхана Омара и предоставление неверной информации о торговом дефиците США с Китаем. Репортёр заявил этот список заявлениями Трампа о том, что он победил на президентских выборах в 2020 году, однако результаты были подтасованы.

«Попытаться выделить самые заметные случаи вранья Трампа во время его президентства — это всё равно, что собирать самые заметные куски хлама на городской свалке. Нужно просеять много мусора, чтобы сделать этот выбор», — подчеркнул Дэниэл Дэйл.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года президент США Дональд Трамп заявил, что может подать иск против телекомпании CNN из-за лживого освещения его деятельности.