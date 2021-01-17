Москва, , 10:19 — REGNUM Тенденция на сокращение российско-американского сотрудничества в космической отрасли сохранится при следующем президенте США. Об этом сообщил руководитель Института космической политики Иван Моисеев РИА Новости.

Эксперт отметил, что пик сотрудничества России и США в космосе был связан с началом программы Международной космической станции и пришёлся на конец 1990-х годов. Далее программы сотрудничества начали сокращаться, эта тенденция сохранилась при президенте США Дональде Трампе.

Моисеев объяснил, что приглашение России к участию в американском проекте лунной орбитальной станции Gateway стало простой формальностью, не предполагающей реального взаимодействия в рамках этого проекта. Эксперт спрогнозировал, что тенденция к сокращению сотрудничества в космической сфере сохранится и при Джозефе Байдене, который должен вступить в должность президента США 20 января.

«По космическим программам уже давно известная тенденция — всё изменяется только в худшую сторону», — подытожил Моисеев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что предприятия госкорпорации «де-факто» находятся пот санкциями правительства США.

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