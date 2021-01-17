17 января 2021 | Время чтения 5 мин

Париж проигрывает противостояние Анкаре. В задачу президента Франции Эммануэля Макрона теперь входит представить Париж не как противника ислама, а как сторону, способную достигать договоренностей по каким-то даже сложным, но конкретным вопросам. Именно эти мотивы, на наш взгляд, стали побудительными для подготовки Макроном письма Эрдогану с предложением о встрече.

Станислав Тарасов, , 09:48 — REGNUM



Эммануэль Макрон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Это событие удивило многих. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон прислал президенту Реджепу Тайипу Эрдогану письмо, в котором высказывается пожелание нормализовать отношения между Анкарой и Парижем. По словам Чавушоглу, французский лидер предложил организовать встречу с турецким коллегой. А в письме от руки даже приписал на турецком «Дорогой Тайип». Ссылаясь на дипломатические источники, турецкое издание Sabah сообщает, что «Эрдоган положительно отреагировал на предложение Макрона и заявил: «Встретимся с удовольствием». Речь идет пока о видеоконференции и телефонных переговорах.

Необычность ситуации в том, что число проблем, возникших межу Макроном и его турецким коллегой, стало зашкаливать. Вспомним, как в декабре 2019 года они схлестнулись на саммите лидеров стран — членов Североатлантического альянса в Лондоне, когда Макрон обвинил Турцию в сговоре с силами ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), констатировал «смерть мозга» НАТО, выражая таким образом негодование по поводу действий Турции в Сирии, призвал даже исключить Турцию из блока из-за ее решения закупить российские зенитные ракетные комплексы С-400. Макрон, принимая в Париже политических лидеров курдских Отрядов народной самообороны, демонстрировал солидарность с сирийскими курдами. Затем были обозначены проблемы в Средиземноморье, конфликт в Ливии, а недавно и некоторые различия по войне в Карабахе. Плюс к этому угрозы Эрдогана в связи с запретом во Франции турецкой ультраправой группировки «Серые волки», история с публикацией французским сатирическим журналом Charlie Hebdo карикатуры на президента Турции (на ней сидящий на кресле в одних трусах Эрдоган приподнимает подол женщине в исламском платье, восклицая: «У! Пророк!»), убийство 47-летнего учителя Самюэля Пати, показавшего ученикам на уроке карикатуры на Пророка.

Это происшествие довело публичные оскорбления до крайности. Макрон заявил, что ислам находится в состоянии кризиса, учителя назвал «тихим героем» и «воплощением республики», Эрдоган обвинил Макрона в исламофобии, назвал его «больным» и посоветовал «обследоваться на предмет его психического состояния». Кроме того, лидер Турции обратился к своим согражданам с призывом бойкотировать французские товары. Париж и Анкара оказались по разные стороны баррикад, их отношения вступили в полосу жесткого политического кризиса, на выход из которого необходимы были время, серьезные дипломатические усилия и, конечно, политическая воля одного из участников интриги. В этой связи политолог, депутат Европарламента от Франции в 2014—2019 годы Эмерик Шопрад говорил, что «Париж должен заставить Анкару себя уважать, а до тех пор, пока она не принесет извинений, мы должны заморозить наши дипломатические отношения с Анкарой и наложить вето на любой переговорный процесс Турции с Евросоюзом». Правда, при этом он рекомендовал Макрону препятствовать укреплению турецко-российского альянса.

Президент Турции Реджеп Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон Kremlin.ru

Шопрад считал, что Париж должен отказаться от американской политики санкций и демонизации России, которая исходит от Вашингтона и большинства проамериканских стран, начать дрейф в сторону сотрудничества с Китаем и определиться в отношении китайского проекта «Шелковый путь». Однако, судя по всему, Макрон решил осуществить свой «восточный бросок» не через Россию, а через Турцию. Почему? Ведь ранее, используя фактор осложнений во французско-турецких отношениях, Париж предпринял немалые усилия для того, чтобы в масштабах всего ЕС создать негативный медийный образ Турции. Европейская пресса много писала о том, что Эрдоган, мол, ведет себя все больше как противник, а не «друг Запада». Этой игре активно подыгрывали и американцы. Госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что «Турция выступает против принципов и действий НАТО, подрывает единство этого блока и предпринимает провокационные действия в Восточном Средиземноморье, Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе». Но особенно резких движений в адрес Турции со стороны Запада все же не наблюдалось.

В пользу Анкары срабатывали серьезный политический кризис в США и неспособность ЕС к принятию самостоятельных, чувствительных и болезненных для Турции санкционных решений. Как пишет турецкое издание Habertürk, «Европа и Соединенные Штаты в последние годы в гораздо меньшей степени, чем прежде, были вовлечены в урегулирование внешних конфликтов, поскольку у обоих были конфликты внутри. К тому же изменилась и сама матрица международных отношений, что проявилось в ослаблении влияния традиционных центров силы и появлении серьезных региональных игроков, способных решать конфликты «на месте», без привлечения «мировых полицейских». Более успешную игру против Франции провела Турция, предпринявшая немало усилий для подрыва имиджа Парижа во всем исламском мире, ведь Эрдоган обвинял Макрона в организации «кампании ненависти «против ислама», призывал к бойкоту французских товаров. И надо признать, что Анкаре удалось представить свое геополитическое противостояние с Парижем как идеологическое, даже религиозное, когда на огромном пространстве от Марокко до Пакистана стали проходить массовые антифранцузские демонстрации, звучали гневные заявления политиков, в СМИ публиковались карикатуры, изображающие Макрона в виде дьявола.

Президент Франции Эммануэль Макрон Kremlin.ru

Это противостояние Париж проиграл Анкаре. Теперь Макрону нужно отмыть Францию от имиджа «противника ислама», позиционировать ее страной, способной достигать договоренностей по каким-то пусть сложным, но конкретным вопросам. Именно эти мотивы, на наш взгляд, стали главными побудительными для подготовки письма Эрдогану с предложением о встрече. Ради продвижения этого проекта лидер Франции, возможно, пойдет на блокирование намеченного на 30 марта введения ЕС санкций против Турции. Над этим сейчас, если судить по заявлениям французских экспертов, активно работают в Елисейском дворце. Что же касается Эрдогана, то он празднует морально-политическую победу, которая подается турецким СМИ чуть ли не как «торжество над Макроном на всех «горячих» направлениях… Без определенных уступок по Сирии и Ливии Парижу вряд ли удастся навести мосты с Анкарой». Правда, игра только начинается, и опытная французская дипломатия может расставить перед Эрдоганом еще немало хитроумных ловушек. А тут может открыться «окно возможностей» и для России, которая тоже находится под западными санкциями.