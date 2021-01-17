Москва, , 09:20 — REGNUM Два специализированных российских самолета Ту-214ОН, построенных специально для сбора информации в рамках Договора по открытому небу, будут переделаны в самолеты-разведчики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на два военно-дипломатических источника.

Напомним, что в рамках Договора по открытому небу (ДОН) страны-участницы могли совершать согласованные разведывательные полеты в воздушном пространстве друг друга. Для этого оборудовались специальные самолеты, которые получали сертификаты для выполнения полетов в воздушном пространстве стран — участниц ДОН. Российская компания «Туполев» в 2011 и 2013 годах выпустила два самолета авиационного наблюдения Ту-214ОН на базе пассажирских Ту-204. Эти самолеты получили сертификаты стран — участниц ДОН. На них было установлено специальное оборудование для выполнения наблюдательных полетов. Оборудование изготавливала корпорация «Ростех».

Однако власти США взяли курс на разрыв всех международных договоров по контролю над вооружениями. Одним из таких договоров и был ДОН, заключенный после окончания холодной войны. В конце мая 2020 года президент США Дональд Трамп заявил, что его страна выходит из ДОН. Процедура выхода была завершена 22 ноября 2020 года. После этого Россия не могла оставаться в договоре, так как складывалась угрожающая ситуация: страны Евросоюза, которые одновременно входят в военный блок НАТО, могли совершать разведывательные полеты над Россией и передавать эти данные в Вашингтон, а у Москвы больше не было возможности собирать данные в воздушном пространстве США. В итоге МИД РФ 15 января объявил о начале процедуры выхода России из ДОН.

Самолеты Ту-214ОН не пропадут. Когда Россия окончательно выйдет из ДОН, то они будут переоборудованы в самолеты-разведчики. Для этого на них установят дополнительное оборудование. Также эти самолеты можно будет использовать для контроля защищенности собственных военных объектов. Помимо прочего, самолеты могут использоваться для объективного контроля результатов испытаний различных вооружений и оценки эффективности учений.