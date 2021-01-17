Берлин, , 09:06 — REGNUM Бывший канцлер Федеративной Республики Германия, глава комитета акционеров компании Nord Stream AG и председатель совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер заявил, что возвращение Крыма в состав России произошло из-за расширения военного блока НАТО. Об этом он сказал в интервью германскому изданию Spiegel.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам бывшего канцлера, вступление востоочноевропейских стран в военный блок НАТО до событий 2014 года, конечно, было их суверенным правом, однако это не могло не беспокоить Россию. Тем не менее эти страны сами могли решить, хотят ли они быть в Евросоюзе и в военном блоке НАТО.

Но Североатлантический альянс на этом не остановился и встал вопрос о включении в НАТО Украины и Грузии. Это Россия воспринимала уже как стратегию окружения со стороны НАТО.

«Это их право… Однако на этом не закончилось, потом дискуссия пошла в другое русло — и прежде всего из-заАмерики— о принятии Грузии иУкраиныв НАТО. Это было ничто иное, как стратегия окружения России», — сказал Шредер.

Он также подчеркнул, что в те времена Россия была гораздо более открытой к сотрудничеству с Евросоюзом и НАТО.

В целом, бывший канцлер считает, что возвращение Крыма в состав России — это «нарушение международного права», тем не менее это не затрагивает вопрос о причине возвращения. А причина в том, что в случае вступления Украины в НАТО, такой важный для России город, как Севастополь, оказался бы на территории западного альянса.

Политику санкций в отношении России Шредер считает неэффективной, так как не понимает, что Запад собирается достичь посредством санкции. Уже понятно, что ни один российский президент никогда не вернет Крым.

«Только в самых редких случаях срабатывает давление. Речь — о поиске решений через диалог», — сказал Шредер.