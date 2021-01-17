Минск, , 09:06 — REGNUM Кому-ту необходимо умалить роль классических средств массовой информации, таких, как телевидение и газета, в то время, как не устоит также игнорировать такое «мощное оружие», как интернет (telegram-каналы), которое впрочем в скором времени «увянет».

Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 16 января на приеме по случаю старого Нового года. Видеозапись с фрагментом речи Лукашенко была опубликована telegram-каналом «Пул Первого».

Белорусский лидер также назвал телевизор (имеется ввиду телевидение) классикой, образом жизни и мышления, призвав к необходимости его сбережения. В свою очередь в отношении интернета он отметил, что даже при его жизни можно будет наблюдать его (интернета) «увядание».

"В последнее время пошли за теми, кто говорит о том, что и телевидение, телевизор, и газета, и прочее себя изжили, и книга — тоже. Вы знаете, кому-то это надо, чтобы принизить роль классических средств массовой информации. Не делайте этого. Мы его игнорировать не должны… интернет я имею в виду, разного рода telegram-каналы и прочее. Мы увидели, что это очень мощное, сильное оружие. Но это оружие только в какой-то части навсегда. Вот посмотрите, даже при моей жизни, не говоря уже о вас, вы увидите увядание вот этого вспыхнувшего фейерверка — интернет. Я клоню вас к тому, не отказывайтесь от этой классики. Телевизор — это образ жизни, это образ мышления. Да, сегодня многие достали и начали тыкать в этот iPhone, телефон и так далее (разных марок). Но как только вы зашли в столовую, вы нажали кнопку — смотрите на экран. Куда-то пришли в гости — обязательно там работает телевизор. Это надо сберечь», — отметил он.

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Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что возглавляемому им государству в 2020 году фактически объявили войну, в ходе которой республике пришлось отстаивать свое право на независимую внешнюю и внутреннюю политику.