Минск, 17 января 2021, 09:06 — REGNUM Кому-ту необходимо умалить роль классических средств массовой информации, таких, как телевидение и газета, в то время, как не устоит также игнорировать такое «мощное оружие», как интернет (telegram-каналы), которое впрочем в скором времени «увянет».
Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 16 января на приеме по случаю старого Нового года. Видеозапись с фрагментом речи Лукашенко была опубликована telegram-каналом «Пул Первого».
Белорусский лидер также назвал телевизор (имеется ввиду телевидение) классикой, образом жизни и мышления, призвав к необходимости его сбережения. В свою очередь в отношении интернета он отметил, что даже при его жизни можно будет наблюдать его (интернета) «увядание».
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Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что возглавляемому им государству в 2020 году фактически объявили войну, в ходе которой республике пришлось отстаивать свое право на независимую внешнюю и внутреннюю политику.