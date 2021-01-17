Луганск, 17 января 2021, 08:31 — REGNUM Официальный Представитель Луганской Народной Республики в политической группе на Минских переговорах Родион Мирошник пояснил негативную реакцию представителей официального Киева в связи с намерением руководства Республик Донбасса передать Украине ее граждан, которые на данный момент находятся в местах лишения свободы на территории ДНР и ЛНР. Об этом 16 января он написал на своем telegram-канале.
По словам Мирошника, такие представители Киева, как Леонид Кравчук, Алексей Арестович и уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова (которая выступила против «любого посредничества», под которым имелось ввиду посредничество Виктора Медведчука) продемонстрировали, что им важен не сам обмен и освобождение удерживаемых лиц, а «поддержание рейтинга», на которое они рассчитывают в связи с освобождением и возвращением в страну украинских граждан.
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