Луганск, , 08:31 — REGNUM Официальный Представитель Луганской Народной Республики в политической группе на Минских переговорах Родион Мирошник пояснил негативную реакцию представителей официального Киева в связи с намерением руководства Республик Донбасса передать Украине ее граждан, которые на данный момент находятся в местах лишения свободы на территории ДНР и ЛНР. Об этом 16 января он написал на своем telegram-канале.

По словам Мирошника, такие представители Киева, как Леонид Кравчук, Алексей Арестович и уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова (которая выступила против «любого посредничества», под которым имелось ввиду посредничество Виктора Медведчука) продемонстрировали, что им важен не сам обмен и освобождение удерживаемых лиц, а «поддержание рейтинга», на которое они рассчитывают в связи с освобождением и возвращением в страну украинских граждан.

«В заявлениях украинских представителей звучит плохо скрываемая ярость и явный подтекст, что нужен, собственно не сам обмен и освобождение, нужно нечто совсем другое… Все перечисленные персонажи, а в первую очередь сам Зеленский и ко. связывали с обменом свои маленькие «победные ништяки» — поддержание рейтинга, награду на лацкан, подтверждение профпригодности, а тут что-то совсем не то. Зрада не иначе!» — заключил политик.

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