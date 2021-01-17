Киев, 17 января 2021, 07:40 — REGNUM Намерение Донецкой и Луганской Народных республик передать украинской стороне в одностороннем порядке ее удерживаемых граждан является попыткой «давления» Российской Федерации на «украинскую сторону переговоров». Об этом заявил советник украинской делегации в контактной группе Алексей Арестович, ранее наделенный полномочиями спикера украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом он написал 16 января на своей странице в социальной сети Facebook.
Читайте также: «Чёрный пропагандист» и главный врун Украины стал спикером по Донбассу
Арестович также добавил, что украинские спецслужбы проверят лиц, которые Республики Донбасса намерены передать украинской стороне.
Само же сообщение о намерении руководства ДНР и ЛНР в канун христианского праздника Крещения Господня передать Украине из гуманистических побуждений ее граждан, удерживаемых в местах лишения свободы, Арестович назвал попыткой России оказать давление на украинскую сторону переговоров, которую представитель Киева причислил также к «масштабной кампании по давлению на политическое руководство и народ Украины».
Читайте также: Киев решил вопрос с миром в Донбассе — мира не будет
Читайте также: На Украине пообещали: если РФ нападет — «отлупим» и пойдем в наступление
Напомним, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что намерение руководства Луганской и Донецкой Народных Республик в одностороннем порядке передать украинской стороне ее удерживаемых граждан расценивается им как очередная попытка «уклониться от выполнения международных договоренностей на высшем государственном уровне и обязательств, которые взяла на себя РФ, как сторона конфликта».
Отметим, неоднократные заявления представителей Киева о том, что Россия якобы является стороной конфликта в Донбассе имеют цель — переложить на Российскую Федерацию ответственность за развязанную украинской стороной гражданскую войну против республик Донбасса.
Читайте ранее в этом сюжете: Кравчук раскритиковал намерение ДНР и ЛНР передать Украине её граждан