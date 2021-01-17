Киев, , 07:40 — REGNUM Намерение Донецкой и Луганской Народных республик передать украинской стороне в одностороннем порядке ее удерживаемых граждан является попыткой «давления» Российской Федерации на «украинскую сторону переговоров». Об этом заявил советник украинской делегации в контактной группе Алексей Арестович, ранее наделенный полномочиями спикера украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом он написал 16 января на своей странице в социальной сети Facebook.

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Арестович также добавил, что украинские спецслужбы проверят лиц, которые Республики Донбасса намерены передать украинской стороне.

«Спецслужбы Украины проведут проверку лиц, которых марионеточные «органы» готовят к «возвращению», а пропуск и встреча этих лиц через линию разграничения, если он состоится, будет организован уполномоченными государственными органами Украины», — отметил он.

Само же сообщение о намерении руководства ДНР и ЛНР в канун христианского праздника Крещения Господня передать Украине из гуманистических побуждений ее граждан, удерживаемых в местах лишения свободы, Арестович назвал попыткой России оказать давление на украинскую сторону переговоров, которую представитель Киева причислил также к «масштабной кампании по давлению на политическое руководство и народ Украины».

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«Руководство Делегации рассматривает данное сообщение, как попытку давления РФ на украинскую сторону переговоров, а эту попытку, в свою очередь — как элемент масштабной кампании по давлению на политическое руководство и народ Украины, включающую, например, ещё и информационное манипулирование темой российской вакцины против Ковид-19, которое реализуется через того же самого народного депутата Украины В. Медведчука», — отметил Арестович.

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Напомним, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что намерение руководства Луганской и Донецкой Народных Республик в одностороннем порядке передать украинской стороне ее удерживаемых граждан расценивается им как очередная попытка «уклониться от выполнения международных договоренностей на высшем государственном уровне и обязательств, которые взяла на себя РФ, как сторона конфликта».

Отметим, неоднократные заявления представителей Киева о том, что Россия якобы является стороной конфликта в Донбассе имеют цель — переложить на Российскую Федерацию ответственность за развязанную украинской стороной гражданскую войну против республик Донбасса.

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