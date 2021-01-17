Донецк, , 07:14 — REGNUM Руководство Донецкой и Луганской Народных Республик намерено в одностороннем порядке передать украинской стороне ее граждан, которые на данный момент удерживаются в местах лишения свободы на территории республик. Совместное заявление внешнеполитических ведомств республик было опубликовано 16 января их пресс-службами.

Передача Украине ее граждан планируется при посредничестве депутата Рады, главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, о чем его уведомили специальным письмом.

«В эту группу вошли женщины, пожилые и страдающие тяжелыми заболеваниями лица — люди, которые не принимали никакого участия в вооруженных действиях против Республик и по возвращению на Украину не смогут нанести ущерб Донбассу и его жителям», — подчеркнули в МИД Республик.

В ЛНР и ДНР пояснили, что данное решение было продиктовано исключительно гуманистическими побуждениями и является актом милосердия накануне православного праздника Крещения Господня.

«Этот день (19 января, когда отмечается праздник Крещения — ИА REGNUM) является хорошим поводом к тому, чтобы вспомнить о важности великодушия, человечности и помощи ближнему, несмотря на то, что определенные лица в высоких кабинетах в Киеве старательно игнорируют такие простые, но фундаментально важные понятия», — отметили в пресс-службах внешнеполитических ведомств республик.

Как сообщало ИА REGNUM, также в совместном заявлении внешнеполитических ведомств Республик Донбасса уличался в неправде президент Украины Владимир Зеленский, который в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заверил последнюю в том, что украинская сторона в Донбассе якобы соблюдает режим прекращения огня.

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