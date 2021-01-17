Донецк, 17 января 2021, 07:14 — REGNUM Руководство Донецкой и Луганской Народных Республик намерено в одностороннем порядке передать украинской стороне ее граждан, которые на данный момент удерживаются в местах лишения свободы на территории республик. Совместное заявление внешнеполитических ведомств республик было опубликовано 16 января их пресс-службами.
Передача Украине ее граждан планируется при посредничестве депутата Рады, главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, о чем его уведомили специальным письмом.
В ЛНР и ДНР пояснили, что данное решение было продиктовано исключительно гуманистическими побуждениями и является актом милосердия накануне православного праздника Крещения Господня.
Как сообщало ИА REGNUM, также в совместном заявлении внешнеполитических ведомств Республик Донбасса уличался в неправде президент Украины Владимир Зеленский, который в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заверил последнюю в том, что украинская сторона в Донбассе якобы соблюдает режим прекращения огня.
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