Степанакерт, , 06:19 — REGNUM Очередную колонну с беженцами сопроводили российские миротворцы из Армении в Нагорный Карабах. Об этом 17 января сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

За прошедшие сутки автобусами из Еревана в Степанакерт вернулись 177 человек. Всего в места постоянного проживания вернулись 49 638 человек. Военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечивают безопасность в ходе следования граждан к местам постоянного проживания, оказывают гуманитарную помощь, в том числе медицинскую, восстанавливают объекты гражданской инфраструктуры.

Ранее ИА REGNUM сообщало о восстановлении российскими военными 300 зданий в Нагорном Карабахе с использованием строительных материалов, доставленных из России в качестве гуманитарной помощи.

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