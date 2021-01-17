Москва, , 00:00 — REGNUM Российский журналист Владимир Соловьёв покажет в своём YouTube-канале видео прибытия блогера Алексея Навального в Россию.

«Следим за возвращением Алексея Навального из Берлина в московский аэропорт «Внуково» в нашем стриме с экспертами», — говорится в описании к анонсу видео с названием «Посадка Навального | Рейс Берлин — Тюрьма | Прямой эфир».

Прямой эфир начнётся 17 января в 20:00 мск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в управлении ФСИН России по Москве заявили, что предпримут все необходимые действия, чтобы задержать осужденного блогера Алексея Навального до решения суда о замене ему условного срока на реальный.

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