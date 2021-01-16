Вашингтон, , 22:51 — REGNUM Страны Евросоюза намерены бороться с «господством доллара» на мировых рынках, сообщает Financial Times со ссылкой на источники в Еврокомиссии.

По словам авторов статьи, вопрос о зависимости от доллара планируется поднять незадолго до инаугурации в США Джо Байдена. Один из ключевых проектов планируют принять 19 января.

Кроме того, пишет FT, в инициативе говорится о необходимости защититься от «последствий незаконного экстерриториального применения» таких мер.

«Годы президентства Дональда Трампа выявили наши уязвимые места, и мы должны устранить их. Речь идет о месте Евросоюза в мире», — сообщил представитель ЕК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия рассматривает дедолларизацию своей экономики как один из вариантов ответа на проводимую США непредсказуемую экономическую политику.

По словам президента РФВладимира Путина, Россия уходит от использования доллара США как от платежного инструмента потому, что должна себя обезопасить.

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