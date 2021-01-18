18 января 2021 | Время чтения 9 мин

Президент Сербии Александр Вучич совсем недавно в очередной раз сообщил, что пока он является президентом, Сербия не признает Косово. Почему он заявил об этом именно сейчас?

Татьяна Стоянович, , 19:00 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич в эфире сербского телеканала Prva недавно заявил о том, что Белград ни в коем случае не признает независимость Косово до апреля 2022 года, вернее, до проведения очередных президентских выборов. Что будет потом — это будет решать сербский народ, отметил он.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

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Александр Вучич любит повторять слова о том, что «на его веку» признания независимости Косово не будет, ведь сербская общественность не должна ни на минуту об этом забывать. К тому же надо напомнить гражданам, что произойдёт, если на выборах в 2022 году они проголосуют неправильно и выберут какого-нибудь оппонента Вучича из рядов «демократической оппозиции». Действующий президент редко упускает шанс рассказать о том, что многие оппозиционные лидеры ранее занимали посты в правительстве демократов и непосредственно участвовали в сдаче Косово и Метохии, и теперь в случае их возвращения к власти они просто довершат свое мрачное дело и подпишут формальное признание независимости южного сербского края.

Александр Вучич у карты Сербии Predsednik.rs

Никто не знает, как повели бы себя оппозиционные политики, если бы кто-то из них по итогам выборов 2022 года оказался во главе государства. Но в данном случае вряд ли Вучич произнес заветные слова о непризнании Косово, ориентируясь на президентскую кампанию, которая, к тому же, пока не началась. Скорее всего, ему нужно было отвлечь внимание общественности от другого события, которое слабо освещалось в сербских СМИ, подконтрольных государству, так как оно могло бы привести граждан к мысли о том, что прозападной оппозиции после 2022 года мало что останется сдавать в Косово и Метохии в случае победы на выборах, так как нынешние власти уже и так о многом позаботились.

Речь идет о переходе компании-распределителя электроэнергии Косово KOSTT под контроль албанского оператора OST, о чем 14 декабря сообщил премьер-министр Албании Эди Рама. По его словам, в единый с Албанией энергоблок вошла электросеть севера Косово и Метохии, населенного преимущественно сербами, которую ранее обеспечивал электроэнергией сербский оператор «Электросеть Сербии». Условия для этого перехода были созданы еще в 2013 году, когда сербская сторона при посредничестве Евросоюза подписала в Брюсселе ряд соглашений с косовскими сепаратистами, в том числе об управлении электроэнергетической инфраструктурой. Тогда Белград обязался поддержать вступление оператора сепаратистского Косово в Европейскую сеть распределителей электроэнергии (ENTSO-Е). Этим сербские власти фактически признали существование независимой косовской системы распределения электроэнергии, чем позже воспользовались и Приштина, и Тирана, подписав в конце 2019 года соглашение о создании косовского контрольного энергетического блока в Тиране. При этом надо напомнить, что Брюссельские соглашения подписывали именно действующие сербские власти — Александр Вучич тогда занимал должность министра обороны и первого вице-премьера, а также лично участвовал в переговорах с Косово при посредничестве ЕС и присутствовал при подписании документа в бельгийской столице.

Эди Рама NATO North Atlantic Treaty Organization

В этом же 2013 году было подписано и дополнительное соглашение, которое регулирует отношения Белграда и Приштины в области энергетики. Было оговорено, что Сербия в соответствии с законами сепаратистского Косово создаст две дочерние компании, которые будут управлять электросетью на севере края, но эти договоренности Приштина просто проигнорировала, как и большинство других своих обещаний сербской стороне. С 2013 по 2020 год прошло довольно много времени, и Александр Вучич имел достаточно возможностей для того, чтобы добиваться выполнения данного соглашения. Но он предпочитает повторять, что Сербия никак не сможет заставить США и Евросоюз изменить свою позицию по поводу Косово, которое для них является независимой страной. Достаточно очевидно, что любому лидеру, придерживающемуся такой позиции, сложно было бы участвовать в переговорах по такому болезненному и сложному вопросу, как сецессия части территории своей страны, и тем более добиваться чего-то, исходя из национальных интересов.

После того, как электроэнергетическая система Косово и Метохии, по словам Эди Рами, полностью перешла в руки Албании, Вучич в Белграде встретился с представителями косовских сербов. По итогам встречи была запланирована пресс-конференция, но Канцелярия правительства Сербии по Косово и Метохии ограничилась всего лишь официальным сообщением, в котором было сказано, что подробности переговоров станут известны общественности в течение 72 часов после проведения консультаций с представителями международного сообщества.

О подробностях встречи в администрации президента сербская общественность до сих пор ничего не знает, хотя прошло уже намного больше времени. Но зато в этот трехдневный срок Вучич успел заявить о том, что он не признает Косово до следующих президентских выборов. И, по всей видимости, это обещание он выполнит, хотя бы по той причине, что на днях сепаратистское Косово полностью лишилось власти. В начале ноября, перед тем, как предстать перед судом в Гааге по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности, в отставку ушел президент Хашим Тачи. На днях конституционный суд Косово принял решение о том, что процедура голосования в пользу Авдуллаха Хоти на должность премьера была незаконной, и поэтому правительство уйдет в отставку, а в Косово пройдут внеочередные парламентские выборы. Политический кризис, который назревал уже давно, очевидно, не позволит сепаратистам в Приштине заняться подписанием «всеобъемлющего договора о нормализации отношений» с Белградом, и поэтому президент Сербии, может быть, даже и не подозревая об этом, назвал вполне вероятные сроки своего непризнания Косово.

Авдулла Хоти Kryeministri-ks.net

Но, несмотря ни на что, Евросоюз не даст Вучичу длительной передышки. Уже 23 декабря пресс-служба ЕС заявила о том, что Брюссель наблюдает за событиями в Косово, связанными с проведением внеочередных парламентских выборов, и что даже в этих условиях диалог между Белградом и Приштиной продолжится. Очевидно, что Евросоюз спешит выбить у Белграда признание Косово, выдвигая «нормализацию отношений» между Сербией и ее южным краем в качестве обязательного условия для продвижения на пути евроинтеграции. Правда, это продвижение для Сербии весьма тернисто — мало того, что от нее требуется отказаться от части своей территории, но еще и конечная цель крайне туманная, учитывая позицию ведущих стран Евросоюза по поводу приема новых стран, особенно из региона так называемых Западных Балкан.

Но пока балканские страны добиваются вступления в Евросоюз, в регионе усиливает свои позиции вторая евроатлантическая структура — НАТО. В отличие от целесообразности расширения ЕС, о целесообразности расширения Североатлантического альянса западные политики особо не задумываются, и в последние три десятилетия он принял в свои ряды почти все государства Балкан. Остались всего лишь Сербия и Босния и Герцеговина, которая не может вступить в НАТО как раз из-за позиции боснийских сербов. Отделение Косово от Сербии играет очень важную роль в планах расширения НАТО на всю территорию Балкан, так как с Косово, находящимся в составе НАТО, Сербии будет еще более сложно отстаивать свой военный нейтралитет. Примечательно, что косовский министр иностранных дел Мелиза Харадинай-Стубла 17 декабря в ходе онлайн-заседания комиссии по партнерству организации Адриатической хартии заявила о том, что Косово решительно встало на путь евроатлантической интеграции, и что «регион не будет завершенным», пока Косово не присоединится к Адриатической хартии и НАТО. С этой целью, подчеркнула она, Приштина продолжит преобразование своих сил безопасности в полноценную армию.

Мелиза Харадинай-Стубла Facebook.com/melizaharadinajstublla

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Стоит напомнить, что в гостях у Алескандра Вучича, буквально за два дня до его громкого заявления о том, что Сербия не признает Косово до 2022 года, побывал министр иностранных дел России Сергей Лавров. В рамках балканского турне он прибыл с визитом в Сербию, посетил мемориал освободителям Белграда и храм Святого Саввы, в украшении которого участвовали российские художники. Также он провел переговоры с сербским коллегой Николой Селаковичем и с президентом Вучичем. Лавров в Белграде очередной раз заявил о том, что Россия выступает за сохранение территориальной целостности Сербии и за компромиссное решение косовского вопроса в рамках Резолюции 1244 СБ ООН.

Никола Селакович и Сергей Лавров Mfa.gov.rs

Глава российской дипломатии и на этот раз сказал все то, что мы давно и хорошо знаем о позиции Москвы по косовскому вопросу. Но в очередной раз напрашивается вопрос, почему Сербия, которой известна принципиальная позиция России по поводу соблюдения ее территориальной целостности, упорно отказывается просить о более активном участии российской стороны в переговорах по Косово и Метохии. Ответ на вопрос, каковы ожидания официального Белграда от Москвы в процессе косовского урегулирования, предельно точно озвучила главный редактор Sputnik. Serbia Любинка Милинчич. Комментируя в эфире государственного телеканала РТС итоги визита Лаврова в Сербию, Милинчич заявила: «То, что Россия поддерживает Сербию в Совете безопасности и постоянно уверяет нас, что эту позицию она не изменит, для нас очень важно. Пока мы не хотим признавать Косово, Россия будет нам обеспечивать комфортные условия для действий, поскольку в Совете безопасности она будет голосовать так, как мы того хотим».

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За все время пребывания у власти Александр Вучич показал, что он умеет делать лучше любого другого сербского политика — покупать время. Пока Вучичу не хочется признавать Косово и пускать албанских сепаратистов в ООН. К этому не готова в первую очередь сербская общественность, а в 2022 году предстоят президентские выборы, и поэтому сейчас не лучший момент для признания — так же, как и перед парламентскими выборами в июне этого года. Но у Запада есть своя повестка, и поэтому он усиливает давление на действующего президента Сербии. Благо есть российская дипломатия, которая «держит тыл» сербскому президенту и «обеспечивает комфортные условия для действий». Правда, непонятно, будет ли Россия, когда наступит этот момент, голосовать в СБ ООН так, как хочет Александр Вучич, или кто-то, кто сменит Вучича на этом посту, как он сам об этом упомянул в эфире сербского телеканала.

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