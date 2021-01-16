Вашингтон, , 22:02 — REGNUM Отказаться страховать касающиеся строительства газопровода «Северный поток-2» работы, который пройдет из России до Германии по дну Балтийского моря, намерены представители швейцарской компании Zurich Insurance Group. Об этом передает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По мнению источников, руководство страховой компании приняло такое решение из-за угрозы дальнейших санкций США в отношении проекта.

Как передавало ИА REGNUM, 15 января глава МИД Германии Хайко Маас сообщил журналистам, что в Берлине заинтересованы в обсуждении с Вашингтоном вопроса реализации проекта «Северный поток — 2».

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