Москва, , 21:34 — REGNUM Заявление представителей мессенджера WhatsApp о том, что руководство сервиса решило отложить внедрение обновления пользовательского соглашения, вызвавшее резонанс у пользователей мессенджера из-за передачи личной информации граждан корпорации Facebook, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Пользователи оставили свои комментарии 16 января в социальной сети Facebook.

«Скоро для них будут ещё большие потери», — пишет Илья Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что сервис уже давно куплен компанией Facebook, и все данные из мессенджера уже успели попасть в руки корпорации. Они не верят в добросовестность руководителей крупнейшей социальной сети.

«Они и так принадлежат ФБ. Данные переданы уже, без соглашений», — написала Лена М.

Некоторые комментаторы сообщили о том, что были совершенно не удивлены намерению WhatsApp передать куда-либо личные данные пользователей. Они уверены, что иначе в данной среде уже попросту не поступают.

«Из-за чего сыр-бор? Связь фейсбука и инстаграма — дело давно известное. Понятен и шаг, когда корпорация, покупая мессенджер, считает его клиентскую базу своей. Всё логично. К тому же наши данные давно уже не наши данные», — считает Наталья А.

Нашлись и те, кто отметил, что сервис WhatsApp не вызывает у них никакого доверия. Они отмечают, что уже давно пользуются другими сервисами, а скандал вокруг пользовательского соглашения является очередным подтверждением ненадёжности популярного мессенджера.

«Я давно в телеграмме. А ватсап, видимо, сносить придётся. Не из-за этого соглашения даже, а из-за тотальной слежки и цензуры», — поделился Konstantin P.

Напомним, 15 января руководство WhatsApp решило отложить внедрение обновления пользовательского соглашения, вызвавшее резонанс у пользователей мессенджера.