Москва, , 21:10 — REGNUM Заявление федеральных прокуроров в США о том, что целью штурмовавших Капитолий граждан якобы было убийство конгрессменов, вызвало реакцию в интернете. Пользователи выразили своё мнение 16 января в социальной сети Facebook.

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«Ага, особенно тот долбанутый викинг хотел. Даже молот Тора с собой принёс», — шутит Роман П.

Многие пользователи оказались попросту возмущены данным заявлением. Они уверены, что планов таких у штурмовавших быть не могло, а иначе убийство бы действительно произошло.

«Хватит бред нести. Я видел, как они штурмовали», — пишет Евгений Г.

Некоторые комментаторы выразили уверенность в том, что подобные заявления говорят об абсолютной шизофрении, которой была поражена «политическая и судебная системы в США».

«Как заявила мадам Нэнси Пилоси, они хотели добраться до неё. Она была объектом нападения, и они хотели ей сделать больно. Полный капец!», — поделился Николай Н.

Нашлись и те пользователи, которые указали на те странности, которые сопутствовали штурму Капитолия. Они уверены, что вся ситуация была подстроена и об убийстве кого-либо и речь быть не могло.

«Эта страна прослушивает весь мир. Но почему-то Спецслужбы США не услышали про планируемый захват Капитолия и не создали препятствие для незаконного проникновения в здание, не организовали защиту, а напротив, полицейские приглашали посетителей», — пишет Сергей С.

Напомним, 16 января федеральные прокуроры в США заявили, что целью захвативших здание конгресса в Вашингтоне протестующих якобы было убийство конгрессменов.