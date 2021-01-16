Баку, , 20:57 — REGNUM Власти Азербайджана направили в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) заявление о нарушении прав и свобод своих граждан, которые пострадали в результате «военной агрессии Армении». Об этом сообщает агентство АзерТАдж.

«В заявлении подняты вопросы нарушения в результате продолжавшейся почти 30 лет оккупации Арменией Нагорно-карабахского региона и семи прилегающих к нему районов Азербайджана прав граждан на жизнь», — говорится в сообщении.

Также в заявлении говорится, что «Армения не приняла никаких мер для расследования судьбы 3 890 азербайджанских граждан, пропавших без вести в результате конфликта».

Как сообщало ИА REGNUM, руководители России, Азербайджана и Армении — Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян — 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, установлены посты российских миротворческих войск. Бои в Карабахе продолжались с 27 сентября.

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