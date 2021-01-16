Минск, , 20:56 — REGNUM Одной из причин затянувшихся протестов в Белоруссии является закрытие в разгар пандемии SARS-CoV-2 границ с другими государствами. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Наиле Аскер-заде, фрагмент которого обнародован в Telegram-канале журналистки.

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По словам главы государства, по сравнению с предыдущими итогами выборов в стране не произошло «ничего чрезвычайного», однако по времени протесты в республике растянулись.

«Даже вы (власти Российской Федерации — прим. ИА REGNUM) закрыли от нас (жителей Белоруссии — прим. ИА REGNUM) границы», — отметил Лукашенко, добавив, что он никого не винит.

Президент Белоруссии отметил, что оставшиеся в стране несколько тысяч человек, которых из РФ «выдавили», «работать не хотят».

Как передавало ИА REGNUM, 15 января глава Белоруссии Александр Лукашенко во время приема с докладом помощника президента Валерия Бельского и председателя правления Нацбанка Павла Каллаура заявил, что научиться противостоять санкционному давлению необходимо Белоруссии.

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