Москва, , 21:05 — REGNUM Заявление руководителя австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb (l)au Вольфа Прикса о том, что его компания подверглась «атаке троллей» с Украины из-за участия в строительстве оперного театра в Севастополе, вызвало обсуждение в интернете. Пользователи оставили свои комментарии 16 января в социальной сети Facebook.

«У них есть даже «украинская прокуратура Автономной Республики Крым». С их кастрюлями таким макаром скоро дело дойдет и до «украинской прокуратуры Российской Федерации» и «украинской прокуратуры Евросоюза». А там смотри и не за горами и «украинская прокуратура США». Как говорится аппетит приходит во время еды», — пишет Александр К.

Многие пользователи пришли к выводу, что все, что делает МИД Украины, это предпринимает попытки поссорить всех с Россией. Правда они отметили, что им удаётся настроить всех только против себя.

«У МИДа Украины основная работа — портить отношения всех и вся с Россией», — считает Александр В.

Некоторые комментаторы удивились тому, что спустя столько лет руководство Украины не оставляет попыток насолить Российской Федерации. Они уверены, что данные действия таки не привели к желаемым результатам.

«Бесятся уже столько лет, а ничего ведь не изменится. И они это понимают, но пока истерят», — поделился мнением Давид О.

Отдельные пользователи выразили уверенность в том, что Запад уже попросту смеётся над Украиной. Они считают, что действия руководства страны вызывают у нормальных людей раздражение или банальный смех.

«Австрийские архитекторы тоже посмеиваются», — написала Елена Р.

Напомним, 16 января руководитель австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb (l)au Вольф Прикс заявил о том, что его компания подверглась «атаке троллей» с Украины из-за участия в строительстве оперного театра в Севастополе.