Вашингтон, , 20:19 — REGNUM Кандидат в президенты Соединённых Штатов Джо Байден выдвинул кандидатуру Бонни Дженкинс на пост заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности. Об этом сообщается на сайте команды Байдена.

«Дженкинс выдвинута на должность замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности», — говорится в сообщении.

В команде Байдена уточнили, что Дженкинс ранее занимала ряд связанных с внешней политикой должностей, в том числе пост председателя Комитета по радиоактивным источникам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Байден выдвинул на пост заместителя госсекретаря США по политическим вопросам кандидатуру Виктории Нуланд.

Она занимала пост помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии, а в администрации экс-президента США Барака Обамы Нуланд курировала вопросы, касающиеся политики в постсоветских странах.

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