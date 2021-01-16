Вашингтон, , 20:18 — REGNUM Швейцарская компания Zurich Insurance Group, руководство которой опасается ограничительных мер со стороны Соединённых Штатов Америки, перестанет страховать строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» Gazprom.ru

По словам источников, оказывающая услуги компания по страхованию работ, касающихся строительства данного газопровода, потенциально может стать целью Вашингтона.

Как передавало ИА REGNUM, 15 января депутат германского бундестага Вальдемар Гердт заявил, что долгосрочные экономические последствия, в том числе и для реализации проекта газопровода «Северный поток — 2», может иметь возможное продление локдауна в Германии.

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