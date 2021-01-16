Минск, , 18:56 — REGNUM Белорусскому государству, которому фактически объявили войну в 2020 году, пришлось отстаивать право на осуществление независимой внутренней и внешней политики. Об этом, как передает БЕЛТА, сообщил 16 января глава государства Александр Лукашенко на приеме от имени президента на старый Новый год.

«В 2020-м нам (Белоруссии — прим. ИА REGNUM) фактически объявили войну, — заявил Лукашенко. — И развязана она была … против сильного государства в целом».

По его словам, проводить независимую внешнюю и внутреннюю политику Белоруссия может позволить себе, несмотря на «скромное место на карте мира».

Лукашенко добавил, что «без этих событий и без войны» с Белоруссией бы разобрались, «если бы мы были слабыми».

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил журналистке Наиле Аскер-заде, что проходившие после выборов в Белоруссии акции протеста затянулись из-за пандемии SARS-CoV-2 и закрытых границ.

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