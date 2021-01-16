Москва, , 19:05 — REGNUM Постановление министерства торговли США о том, что Россия, а также Китай, Иран, КНДР, Куба и глава Венесуэлы Николас Мадуро, являются враждебными для американского государства, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 16 января в социальной сети Facebook.

«Вашей информационной войной, сожрать Россию все равно не получится, не на тот народ нарвались!», — пишет Олег Ч.

Многие пользователи пришли к мнению, что это постановление, по сути, обозначает лишь решение руководства США продолжить свою политику экономического давления на перечисленные страны.

«США хотят сказать, что будут дальше оказывать экономическое давление на эти страны. Ждите сюрпризов от «псевдоробингудов'' Камалы Харрисон и Джо Байдена. Ещё Хилари Клинтон местечко найдут», — считает Венир К.

Некоторые же предположили, что объявление своими врагами ряд государств говорит о желании американских военных получить дополнительные средства для сдерживания конкурентов своей страны.

«Шизики везде врагов видят. Надо же как то оправдать распил бюджета на оборонку», — написал Alexandros I.

Нашлись и те, кто призвал руководство США задуматься о том, что почему получилось так, что среди врагов американского государства числится такое большое количество стран.

«Если пол мира враждебно к тебе, может что-то не так в тебе самом?!», — задаётся вопросом Динар В.

Напомним, 14 января министерство торговли США выпустило внутреннее постановление, в котором признало враждебными Россию, Китай, Иран, КНДР, Кубу и венесуэльского лидера Николаса Мадуро.