Киев, , 18:11 — REGNUM Премьер-министра германской федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армина Лашета с избранием на должность председателя партии Христианско-демократический союз (ХДС) поздравил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом написал глава Украины на своей странице в соцсети Twitter.

«Мои искренние поздравления Армину Лашету… — написал Зеленский. — Желаю успехов в вашей работе ради процветания Германии».

Президент Украины добавил, что официальный Киев надеется на дальнейшее укрепление и углубление сотрудничество с Берлином на «благо наших народов».

Как передавало ИА REGNUM, во втором туре голосования, которое проходило на съезде партии ХДС Германии, одержал победу премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет. Таким образом, политик был избран новым главой политической силы.

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