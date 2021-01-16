Москва, 16 января 2021, 17:56 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил заместителями главы Минвостокразвития Анатолия Бобракова и Марата Шамьюнова. Соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить Бобракова Анатолия Юрьевича заместителем министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики», — говорится в документе.
Другим распоряжением Мишустин назначил Шамьюнова на аналогичную должность.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 16 января, Мишустин утвердил в должности руководителей новых подразделений аппарата правительства России.
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