Тегеран, , 17:36 — REGNUM Решение Евросоюза внести нового министра иностранных дел Сирии Фейсала Микдада в санкционный список приведёт к ещё большему расхождению между Брюсселем и Дамаском, считает официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

«Подобного рода предосудительная мера лишь приведёт к большему расхождению между Брюсселем и Дамаском, результатом чего станет недоверие (сторон)», — говорится в заявлении Хатибзаде.

Он уточнил, что в ситуации, когда сирийский кризис нуждается в политическом урегулировании, санкции не несут ничего, кроме саботирования пути к миру.

Как сообщало ИА REGNUM, в заявлении, которое ранее составил Совет Европейского союза, сказано, что Микдад вносится в чёрный список как недавно назначенный на должность главы МИД Сирии.

В чёрном списке ЕС к настоящему моменту находятся более трёх сотен сирийских граждан. Брюссель открыто поддержал сирийскую оппозицию, когда в Сирии началась гражданская война.