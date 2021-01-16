Бишкек, , 17:24 — REGNUM Спецслужбы Киргизии задержали депутата республиканского парламента Дуйшона Торокулова, подозреваемого в коррупции и рейдерском захвате завода по переработке кожи. Об этом сообщили в госкомитете нацбезопасности.

В ведомстве отмечают, что в ходе расследования уголовного дела о захвате расположенного в городе Оше предприятия удалось получить неопровержимые доказательства и показания соучастников этого преступления, доказывающие вину парламентария.

По имеющейся информации, при организации рейдерского захвата этот депутат вступил в сговор не только с местным криминалом, но и с представителями судебных органов.

Сотрудники ГКНБ задержали парламентария в Оше и доставили его на самолете в столицу Киргизии, где по решению суда его поместили в изолятор временного содержания на два месяца.