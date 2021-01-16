Бишкек, , 17:15 — REGNUM После недавно прошедших выборов президента Киргизии сразу на 33% выросло число киргизстанцев, желающих приобрести авиабилеты в один конец и улететь из республики, пишет «Kaktus.media».

При этом по данным местного сервиса поиска авиабилетов, более чем в 90% случаев жители Киргизии ищут билеты в один конец — для отлета в Россию.

Также отмечается, что спрос на билеты в Москву, Новосибирск, Санкт-Петербург и другие российские города вырос на 25% в течение двух часов после того, как ЦИК озвучил результаты президентских выборов.

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