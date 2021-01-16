Москва, , 16:38 — REGNUM Международное авиасообщение с Индией, Финляндией, Катаром и Вьетнамом возобновляет Российская Федерация уже с 27 января текущего года. Об этом сообщили 16 января в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией журналистам.

Так, дважды в неделю воздушные суда будут выполнять рейсы из Москвы в Хельсинки, Дели, Ханой, а также из Санкт-Петербурга в Хельсинки. Кроме того, три раза в неделю самолеты будут летать из Москвы в Доху.

Как передавало ИА REGNUM, ранее оперативным штабом по борьбе с COVID-19 было принято решение о том, что России продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией в связи с выявлением на территории королевства нового штамма коронавируса.

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