Париж, , 16:09 — REGNUM Власти Франции крайне сожалеют в связи с тем, что Россия начала процедуру выхода из Договора по открытому небу (ДОН). Соответствующее заявление распространила сегодня, 16 января, пресс-служба французского внешнеполитического ведомства.

Ту-214ОН («Открытое небо») — самолёт авиационного наблюдения Oleg Belyakov

«Франция сожалеет об объявлении Российской Федерации о своем намерении в ближайшее время инициировать процедуру выхода из Договора по открытому небу», — сказано в сообщении МИД Франции.

ДОН пафосно назван «столпом архитектуры контроля над вооружениями». Французская сторона считает, что данный договор способствует миру и безопасности на Европейском континенте.

В Париже надеются, что Москва ещё изменит свое решение и не станет подрывать некие усилия стран Европы по укреплению взаимного доверия и коллективной безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Российская Федерация вынуждена выйти из Договора по открытому небу, так как первыми из этого договора вышли США. При этом европейские сателлиты Вашингтона, входящие в НАТО, просили Москву не выходить из договора. При этом европейские страны НАТО могли бы беспрепятственно собирать информацию о военных объектах в российском воздушном пространстве и спокойно передавать её американцам, а вот российская сторона навсегда потеряла бы доступ сбору информации в американской воздушном пространстве.

Конечно Москва не могла оставаться членом неравноправного договора и начало процедуры выхода было очевидным. Заявление европейских стран, входящих в блок НАТО в этой связи выглядят лицемерно.