Анкара, , 16:00 — REGNUM 18 января в Турцию с рабочим визитом прибудет глава МИД Германии Хайко Маас. Об этом в субботу, 16 января, сообщили Anadolu Ajansı в МИД Турции.

В турецком внешнеполитическом ведомстве говорится, что представители властей Турции обсудят с Маасом актуальные вопросы региональной повестки, а также двусторонние отношения Анкары и Берлина.

Как передавало ИА REGNUM, 11 января министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил, что уборкой «развалин», которые оставил действующий президент США Дональд Трамп, будет занята новая администрация США.

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