Киев, , 15:46 — REGNUM Киевский предприниматель Алексей Давиденко, владеющий на Украине сетью магазинов медтехники «Родные Медтехника» после вступления в силу 30 статьи закона о государственном языке, предполагающей украинизацию сферы услуг, предложил своим сотрудникам, не желающим обращаться к клиентам на украинском языке, написать заявление об увольнении.

Об этом он написал 16 января на своей странице в социальной сети Facebook.

«Мы полностью поддерживаем этот закон и просим всех вас, в независимости от места проживания, во время работы в наших магазинах, общаться с посетителями исключительно на единственном государственном языке — украинском. Сразу хочу четко сказать. Если НЕ общаться на украинском в магазине с посетителями это ваша принципиальная позиция, прошу не затягивать и написать «по собственному желанию», — продублировал Давиденко свое обращение к сотрудникам своей сети магазинов из корпоративного чата.

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Как сообщало ИА REGNUM, украинский националист Игорь Мосийчук считает, что на Украине нужно на 25 лет ввести мораторий на обсуждение на государственном уровне таких вопросов, как язык, вера и история.