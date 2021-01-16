Берлин, , 14:49 — REGNUM Премьер-министр германской федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет избран новым главой консервативного Христианско-демократического союза Германии. Победу Лашет одержал во втором туре голосования, которое проходило на съезде партии.

Известно, что во втором туре вместе с Лашетом участвовал бизнес-лоббист, бывший глава парламентской фракции ХДС Фридрих Мерц. За Лашета свои голоса отдали 521 делегат съезда, в Мерца — 466. Примечательно, что в первом туре Мерц набирал 385 голосов, а Лашет только 380.

Напомним, что в 2021 году в Германии пройдут очередные выборы в бундестаг. Действующая канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она больше не будет выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера. Как правило, канцлером становится лидер победившей на выборах партии, затем формируется, обычно коалиционный, кабинет.

Первоначально Меркель прочила себе в преемницы Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая показала неплохие на выборах в Сааре. Крамп-Карренбауэр была избрана лидером ХДС, а затем стала министром обороны Германии. Однако после политического кризиса в Тюрингии в 2020 году Крамп-Карренбауэр заявила об уходе с поста лидера ХДС, оставшись только министром обороны.

Теперь лидером ХДС становится Лашет. При этом существенную поддержку ему оказал министр здравоохранения Германии член ХДС ЙенсШпан. Ряд германских СМИ считает, что Шпан можжет побороться за пост канцлера на выборах, дажже не будучи главой ХДС.