Киев, , 15:01 — REGNUM Ради сохранения целостности украинского государства, а также для его дальнейшего развития, нужно на 25 лет ввести мораторий на рассмотрение и обсуждение на государственном уровне таких вопросов, как язык, вера и история. Об этом 16 января заявил бывший депутат Рады, украинский националист Игорь Мосийчук, о чем он написал на своем telegram-канале.

«Я твердо убежден, что ради сохранения целостности нашего государства, дальнейшего развития, улучшения благосостояния наших граждан необходимо ввести на 25 лет мораторий на рассмотрение и обсуждение на государственном уровне вопросов языка, веры и истории», — написал он.

По его словам вопросом языка должны заниматься филологи и преподаватели, веры — священнослужители, а истории — историки. Мосийчук добавил, что на текущий момент приоритетными для государства и украинской «нации» должны стать вопросы экономики, медицины, образования и науки.

А все дискуссии относительно языка, языковых законов по словам политика направлены на одно — разделить общество, сохранить остатки своего электората и заговорив социальные и государственные проблемы продолжить грабить людей.

Читайте также: Суд в Москве заочно арестовал экс-депутата Рады Мосийчука

Напомним, на Украине Игорь Мосийчук известен своими националистическими и антироссийскими убеждениями. В феврале 2014 года он от имени радикальной организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пообещал организовать отправку в Крым так называемых «поездов дружбы». В России политик заочно арестован по делу о нападении на посольство России в Киеве.

Читайте также: Депутат Верховной рады отомстил журналисту, написав на него донос

Читайте ранее в этом сюжете: Украинское законодательство перевело сферу услуг на государственный язык