16 января 2021 | Время чтения 5 мин

Станислав Тарасов, , 14:42 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

В Тбилиси правящая партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия» проводит первый съезд, в котором не будет участвовать ее основатель, миллиардер Бидзина Иванишвили. Напомним, что на прошлой неделе он заявил об уходе с поста председателя партии и из публичной жизни в целом. При этом заверил, что не будет вмешиваться в дела «Мечты» и давать консультации ее лидерам.

Отставка Иванишвили внешне выглядит неожиданным ходом, хотя по всем признакам готовилась она загодя. «Считаю, что моя миссия выполнена, — заявил он. — Я принял решение окончательно уйти из политики и полностью отстраниться от бразд правления. Я покидаю как пост председателя партии, также и саму партию и вернусь к своему личному образу жизни до 2011 года». В этой связи Le Monde, сообщая, что Париж решил наградить Иванишвили орденом Почетного легиона за «его давний вклад во французско-грузинское сотрудничество, особенно в культурной и научной областях», отмечает, что миллиардер «выходит из игры» в момент, когда Грузия «находится в политическом кризисе после спорных парламентских выборов 31 октября 2020 года» и в стране «высокий уровень заболеваемости коронавирусом (240 тысяч инфицированных на 3,7 миллиона жителей)». Однако, на наш взгляд, проблема в ином.

Согласно одной версии, Иванишвили принял решение об отставке после карабахской войны, которая изменила ситуацию в регионе, и в дальнейшем будет готовить перегруппировку политических сил в Грузии для действий в иных геополитических условиях. Так что его нынешний ход является всего лишь действием тактического свойства. Раньше Иванишвили уже разыгрывал такие сценарии. Другая версия, которую активно раскручивает Михаил Саакашвили, предполагает острый сюжет: якобы Иванишвили финансировал предвыборную кампанию Дональда Трампа, а теперь боится последствий, так как часть его активов находится в США. Олигарх накопленное имущество в Грузии начал переоформлять на имя фонда «Карту». Предпринятый от имени благотворительности шаг заставляет аналитиков предположить, что Иванишвили напуган и пытается спасти от замораживания свои миллиарды.

По словам самого Иванишвили, у него и его супруги в распоряжении остаются 200 млн долларов, которые «существовали помимо этих 1,5 млрд долларов в качестве свободных средств». Он говорит, что оставит «своим детям столько средств, сколько нужно, чтобы они не потеряли мотивацию создавать что-то новое, полностью осознавать и развивать себя». Отметим, что только за одну ночь американский департамент казначейства ввел санкции в отношении семи украинских политиков и бизнесменов, которые, как считают в Вашингтоне, «вмешивались во внутриполитические процессы США и действовали в ущерб демократии». А награждение Иванишвили орденом Почетного легиона включает его список так называемой французской партии, к которой принадлежит и действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили Melberg

После карабахской войны она повела себя неожиданно для многих, заявив о поддержке соглашения о прекращении войны в полном объеме, включая присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Более того, она одобрила так называемую кавказскую платформу — пакт с участием России, Турции, Ирана, Азербайджана, Грузии и Армении — авторства президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По словам Зурабишвили, это могло бы вернуть Тбилиси доминирующую некогда политическую, экономическую и геополитическую роль в Закавказье. Бывший посол США в Грузии Ян Келли отреагировал на это негативно, полагая, что в кавказской платформе будет доминировать не Турция, а Россия, что, по его мнению, «является вызовом для Запада».

Но Тбилиси понять можно. Его позиция в отношении эскалации военных действий в Нагорном Карабахе была очень осторожной, он имел определенный план действий на случай, если противостояние затянется и примет широкомасштабный характер. Россия и Армения могли потребовать прохождения через территорию Грузии каких-либо военных грузов или подразделений, Азербайджан, конечно, выступил бы против. При этом, как показала практика, так называемые западные друзья Грузии проявили на этом направлении полную пассивность. Однако все обошлось. Изменилось другое. Как пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung, «Грузия может выпасть из предполагаемого после карабахской войны нового коммуникационного проекта, который будет проходить в обход ее через Армению и Нагорный Карабах».

Российские миротворцы контролируют движение транспорта в Нагорном Карабахе mil.ru

Баку больше не будет зависеть от Тбилиси в том, что касается присоединения к турецкой, а затем и европейской железнодорожной сети. По оценке многих тбилисских экспертов, основная проблема грузинского аналитического спектра заключается в том, что он не способен включить в региональную формулу такую переменную (а скорее постоянную), как неожиданный альянс Россия — Турция. То есть играют ближние, а не дальние игроки, на которых рассчитывал Тбилиси. В таких условиях ориентация исключительно на Запад выводит Грузию из «закавказского ансамбля», ослабляет не только ее транзитную функцию, но и геополитическое значение. Так что Тбилиси есть над чем задуматься.

Что бы ни думали сейчас в Грузии о возможностях интеграции в Европейский союз и НАТО, республика воспринимается всего лишь как потенциальное эндемическое поле, на котором одна держава осуществляет военно-политические и экономические действия, что не исключает влияния других государств. Тбилиси вскоре придется отказываться от разыгрывания в Закавказье европейской и американской карт, казавшихся ранее козырными, начать выстраивать сбалансированную внешнюю политику. Без этого ему не удастся достигнуть и внутриполитической стабильности. Грузия не сможет использовать, как Баку, силовой сценарий для возвращения под свой контроль утраченных территорий. Без поддержки США или ЕС это невозможно, а Вашингтону и Брюсселю сегодня не до грузинских проблем, маловероятно, что такая поддержка Тбилиси будет оказана.

Что касается съезда «Грузинской мечты», то, скорее всего, лидером партии будет избран ее нынешний исполнительный секретарь Ираклий Кобахидзе. Дальше будет что-то происходить. Иванишвили успокоил своих сторонников и объявил, что в течение пяти лет «Мечта» гарантировано останется у власти, однако он работает и над тем, чтобы сформировать новую партию, которая заменит созданную им «Мечту». Одним словом, Грузия на пороге перемен.