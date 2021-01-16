Берлин, , 13:24 — REGNUM Возможное продление локдауна в Германии может иметь долгосрочные экономические последствия, в том числе и для реализации проекта газопровода «Северный поток — 2» и в целом для экономики Российской Федерации. Об этом заявил 15 января депутат германского бундестага Вальдемар Гердт.

По словам Гердта, возможные экономические последствия длительного локдауна в Германии могут затронуть и все соседние государства, в том числе, Российскую Федерацию, с которой у ФРГ есть общий проект — газопровод «Северный поток — 2».

«Если экономика ЕС, Германии в том числе, упадет на колени, в эту воронку втянутся и все рядом лежащие экономики, все сотрудничающие страны», — сказал депутат бундестага.

Он подчеркнул, что Германия — это платежеспособное государство, которое было экономическим мотором «европейского пространства».

Гердт напомнил, что фактическое возобновление строительства «Северного потока — 2», которое должно было произойти 15 января, уже отложено как минимум на две недели.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Германии власти приняли решение ужесточить ограничения из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2. Германская система здравооохранения работает на пределе. Кроме того, стало известно, что 20 января власти ФРГ могут провести совещание, на котором будет решаться вопрос о ещё большем ужесточении ограничений.