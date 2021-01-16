Сургут, Югра, , 13:17 — REGNUM Финал первого конкурса на пост главы Сургута может оказаться безрезультатным. Такую вероятность событий на выборах главы экономической столицы Югры не исключает политолог, директор Фонда «Региональная политика», член Общественной палаты России Евгений Забродин.

«Конкурс на пост главы Сургута на сегодня напоминает како-то флэшмоб на самом деле. Такое ощущение вызвала первая волна кандидатов, которые понимая, что не имеют шансов на победу, подали заявления для хайпа. И он оказался удачным. И сразу же появилась вторая волна, которая решила повторить успех первой. В результате, какие-то «квазихайповщики» получились. В реальности, список кандидатов на такие должности, как мэр крупнейшего города нефтедобывающего региона страны, довольно узкий и согласовывается в правительстве региона. Не исключаю, что в первом конкурсе реальный кандидат на пост главы Сургута выбран не будет. Полагаю, что юридическая сторона второго конкурса уже прорабатывается», — считает эксперт.

Евгений Забродин акцентировал внимание на другой аспект, который ускользает за флешмобами.

«Куда более интересно, что Сургут, как и большинство северных муниципалитетов, ранее управлялся корпорацией, у которой всегда находился на пост мэра готовый управленец. Сейчас влияние «Сургутнефтегаза» ослабло, потому что сама компания устранилась от управления Сургутом. И это симптоматичное явление не только для Сургута — северные города становятся самостоятельными, без диктата корпоративного управления. И это, на мой взгляд, более важная, долгосрочная тенденция», — отметил Евгений Забродин.

Напомним, конкурс на пост главы Сургута намечен на 18 января 2020 года. На вакантное кресло градоначальника экономической столицы Югры претендует 61 человек. Уже ряд общественников, политологов, депутатов выказались по поводу кандидатур с опасением, сомнением, а кто-то и с явным отрицанием, так как не видит в списке людей, которые имеют достаточный управленческий и хозяйственный опыт для такой ответственной должности.

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