Ереван, , 12:37 — REGNUM Три российских телевизионных канала без получения соответствующей лицензии были наделены правом вещания на территории Армении. Об этом со ссылкой на председателя Национальной комиссии по телевидению и радио Армении Тиграна Акопяна сообщает 15 января Sputnik.

Иван Шилов © ИА REGNUM

«В соответствии с межгосударственным договором между Арменией и Россией, один российский телеканал получит республиканский слот, без участия в конкурсе и лицензии, и два российских телеканала получат столичные слоты, и будут транслироваться в Ереване», — заявил он.

Кроме того, пять армянских телеканалов будут транслироваться на всей территории республики, а семь — в столице Армении.

Журналисты издания напомнили, что в конце 2020 года в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России сообщили о подписании межправительственного соглашения с Арменией о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций. Согласно данному соглашению российскому телеканалу «РТР-Планета» армянской стороной будет предоставлено право вещания в общественном мультиплексе на всей территории страны, а двум телеканалам («Россия-Культура» и «Первый канал. Всемирная Сеть») — на территории столицы Армении.

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Напомним, в августе 2020 года президент Армении Армен Саркисян подписал закон, согласно которому в стране вводится ограничения на вещание телеканалов ряда других стран.