16 января 2021 | Время чтения 4 мин

Если мировые соцсети забанили уходящего с президентского поста Трампа, союзником которого считают «Право и Справедливость», то что им мешает начать блокировать политиков польской правящей партии и ее сторонников? Варшава в этой ситуации идет на принятие опережающих мер.

Станислав Стремидловский, , 12:36 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Генеральный прокурор и министр юстиции Польши Збигнев Зёбро представил на пресс-конференции законопроект, предусматривающий создание национального Совета за свободу слова в составе пяти человек, который будет охранять конституционные права выражения мнений в социальных сетях. «В Польше должны быть нормы, защищающие от злоупотреблений со стороны крупных интернет-корпораций, которые все чаще — якобы во имя защиты свободы — ограничивают эту свободу», — заявил Зёбро. Совет будет рассматривать жалобы пользователей, чьи аккаунты были заблокированы или их записи удалены, хотя содержание поста не нарушало польское законодательство. Если апелляция будет признана обоснованной, от соцсетей потребуют изменить свое решение под угрозой наложения штрафа в размере до 50 миллионов злотых.

Выступление министра юстиции пришлось на тот момент, когда Twitter и Facebook заблокировали учетные записи президента США Дональда Трампа, что вызвало возмущение многих поляков. Однако разработка законопроекта о создании Совета за свободу слова началась еще в прошлом году. В декабре 2020 года газета Rzeczpospolita сообщила о деятельности министерства в этом направлении. А в середине января 2021 года издание предположило, что дебаты по вопросам регулирования интернет-пространства станут «полем политической конкуренции» и «одной из ведущих тем нового политического года». Добавим, что не только в Польше. Свои инициативы собирается представить Европейский союз, многих лидеров которого шокировала блокировка аккаунтов Трампа. Однако подход ЕС и его ведущих стран отличается от польского. «Есть существенная разница между немецкими решениями и тем, что мы предлагаем, — подчеркивает Зёбро. — Берлин делает акцент на возможностях цензуры записей, а мы хотим сосредоточиться на обеспечении свободы дебатов… Возможно, именно польские правила вдохновят европейцев».

Генеральный прокурор и министр юстиции Польши Збигнев Зёбро

Речь идет о Законе о цифровых услугах, который исполнительные структуры Евросоюза одобрили в декабре прошлого года. Он предусматривает серьезные штрафы, если интернет-гиганты (как, например, Facebook или Amazon) не будут контролировать «незаконный» контент и предложения контрафактных товаров на своих транснациональных платформах. Его концепция, действительно, отличается от того, что предлагает Варшава. Он даст возможность правительствам различных стран ЕС блокировать нежелательные для себя мнения в соцсетях. Это касается не только очевидных случаев, как борьба с террористическими группами, призывающими к физическому насилию, но и находящихся в «серой зоне» активистов, не верящих в пользу прививок от коронавируса или массовых карантинных мер. Помимо того, либеральный европейский тренд стал видеть для себя угрозу в соцсетях, хотя ранее они приветствовали их бурный рост, когда эти платформы помогали организаторам «арабской весны», «евромайдана» на Украине, акций в Гонконге и Белоруссии.

Однако «в европейских демократиях, таких как Польша, Франция и Великобритания, социальные сети подпитывают популизм», отмечает немецкий журнал Der Spiegel. Это вполне может принять в свой адрес правящий польский лагерь во главе с партией «Право и Справедливость» (PiS). Дня не проходит, чтобы либеральные американские и европейские издания не упоминали о «зловещих националистах» во главе с Ярославом Качиньским, критикуя «популистскую политику» PiS. Если мировые соцсети забанили уходящего с президентского поста Трампа, союзником которого считают «Право и Справедливость», то что им мешает начать блокировать политиков польской правящей партии и ее сторонников? Возможно, не сразу, а ближе к избирательной кампании по выборам в Сейм Польши, которая пройдет в 2023 году? Тем более что и Брюссель, с которым Варшава переживает сложный период, в целом настроен на ужесточение цензуры и применение ее в превентивном порядке.

Социальные сети Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

Судя по всему, поэтому Зёбро делает акцент на соответствии пользовательских соглашений соцсетей законодательству Польши, а не Евросоюза. Это шаги, направленные на выстраивание системы суверенного интернета, позволяющего дистанцироваться в случае необходимости от США и ЕС. Как замечает программный директор фонда ePaństwo Кшиштоф Издельский, «Facebook и Twitter взяли на себя чрезвычайно сложную роль, которая не ограничивается только сферой свободы слова в интернете или оскорбительных комментариев — они также являются инструментами, которые могут свергнуть правительства или вывести страны из Европейского союза, если упомянуть случай с Facebook — Cambridge Analytica в контексте Brexit». Что касается «Права и Справедливости», то она нацелена на «национализацию» медийного пространства в стране. Так, под конец прошлого года государственный концерн Orlen объявил о покупке у немецкой группы Verlagsgruppe Passau издательского дома Polska Press, который контролирует 20 крупнейших региональных газет, 120 еженедельников и 500 информационных порталов.

Выкупить польский сегмент интернета у мировых соцсетей PiS, конечно, не по силам. Но поставить его под контроль национального законодательства правящая партия может попробовать. Посмотрим, что у нее получится. По крайней мере, с интересом за этой ситуацией будут наблюдать многие российские пользователи соцсетей, которые сами немало пострадали от волюнтаризма анонимных цензоров.