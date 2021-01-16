Бишкек, , 12:31 — REGNUM В Киргизии на досрочных выборах президента за Садыра Жапарова проголосовали 79,23% избирателей, сообщает 16 января РИА Новости со ссылкой на данные ЦИК республики.

Садыр Жапаров Gov.kg

По данным центризбиркома, обработавшего 100% бюллетеней, за Жапарова свои голоса отдали более 1,1 млн избирателей, что составило 79,23% голосов. Второе место занял Адахан Мадумаров, за которого свои голоса отдали 95 тысяч избирателей, что составило 6,8%.

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Напомним, досрочные выборы президента Киргизии состоялись в республике 10 января. Одновременно прошел референдум о смене формы правления в республике. По итогам референдума более 1,1 миллионов граждан Киргизии избрали усиление института президентства. 152 тысячи человек (менее 11%) проголосовали за парламентскую форму правления, 62 тысячи (4,5%) — выступили против всех форм правления.

Отметим, явка на выборах президента Киргизии 10 января составила 39,75%. В референдуме приняли участие 39,88% избирателей.