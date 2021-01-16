Петропавловск-Камчатский, , 11:24 — REGNUM Молодые пилоты перехватчиков МиГ-31, прибывшие на Камчатку после окончания в 2020 году высших военных учебных заведений, начали подготовку к самостоятельным полётам. Об этом 16 января сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Лейтенанты, ставшие членами экипажей МиГ-31 смешанного авиаполка Войск и сил на Северо-востоке России, последовательно осваивают пилотирование под руководством опытных лётчиков. Ранее они уже прошли первоначальное обучение в Государственном центре подготовки авиационного персонала в Нижегородской области. А по прибытии на Камчатку — прошли курс подготовки на авиационном тренажёрном комплексе.

Первые полёты на боевых истребителях и пилотирование в различных погодных условиях новичкам предстоит выполнить под руководством опытных инструкторов.

«Возросшая за последние годы интенсивность боевой подготовки лётчиков-истребителей позволяет молодым офицерам в кратчайшие сроки войти в строй», — отмечается в сообщении военного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Брянской области 15 января, впервые в истории России, состоялись одновременные учебно-тренировочные полёты сразу шести стратегических военно-транспортных самолётов Ан-124−100 «Руслан».

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