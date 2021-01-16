Львов, Украина, , 11:07 — REGNUM Мэр Львова (западная Украина) Андрей Садовый озаботился вопросом морали в связи с перспективой закупки для города автобусов компании МАЗ (Минский автомобильный завод), которая выиграла тендер на поставку сотни низкопольных автобусов. Об этом глава западноукраинского города написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Завершается тендер на закупку 100 двенадцатиметровых низкопольных автобусов. Думаю, никто не сомневается, что эти автобусы Львову необходимы. Закупка происходит в рамках сотрудничества с Европейским инвестиционным банком… По оценкам международных экспертов, самое выгодное предложение подала белорусская компания «МАЗ»…Предложения других участников тендера или значительно дороже, либо не соответствуют техническим требованиям конкурса», — отметил мэр Львова.

Львовский городской глава также выразил озабоченность моральным правом при покупке автобусов компании МАЗ в связи с тем, что украинский парламент ранее признал выборы президента Белоруссии, которые состоялись 9 августа 2020 года, недемократическими, а также в связи с политической обстановкой в соседней республике.

«Имеем ли мы моральное право покупать автобусы у Беларуси? Здесь должен напомнить, что Верховная Рада Украины признала президентские выборы в этой стране недемократическими. Мирные забастовки белорусских граждан, в том числе работников МАЗа, регулярно подавляют силовики. Ответ на этот вопрос я бы хотел услышать от руководства Европейского банка, Кабинета министров и львовян. Это непростая ситуация, потому что в случае отмены тендера мы потеряем еще год, а возможно и больше без этих машин. Но без четкого понимания ситуации и государственной позиции Львов не будет покупать белорусские автобусы», — заключил Садовый.

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Напомним, в 2020 году Украина почти на 25% увеличила ввоз бензина из соседней Белоруссии.